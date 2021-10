"Potenziamento assistenza riabilitativa"

"Sostenibilità, ricerca e innovazione, esperienza e formazione sono alcuni dei temi posti al centro del vostro Congresso su cui anche noi, come Lombardia, siamo impegnati costantemente per costruire una nuova regione più equa, più sostenibile, più innovativa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al Congresso Nazionale della Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa (Simfer).

"Sostenibilità, ricerca e innovazione, esperienza e formazione sono alcuni dei temi posti al centro del vostro Congresso su cui anche noi, come Lombardia, siamo impegnati costantemente per costruire una nuova regione più equa, più sostenibile, più innovativa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al Congresso Nazionale della Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa (Simfer). ASSISTENZA RIABILITATIVA - "Il potenziamento dell'assistenza riabilitativa la cui fondamentale importanza, la pandemia ha reso ancora più evidente - ha rimarcato il presidente - implica la messa in campo di interventi supportati da figure professionali adeguate. La consapevolezza delle difficoltà di reperimento del personale è ben presente nelle richieste - più volte formulate all'attenzione del Ministro e del Governo - di aumentare il numero di borse di studio per la specializzazione medica e rivedere i parametri di accesso alle facoltà di scienze infermieristiche". FORMAZIONE - Il presidente evidenziando che il tema della formazione e, più specificamente, delle professioni sanitarie e sociosanitarie è oggetto di attenzione nell'ambito delle linee di sviluppo della L.r. 23/2015, ha affermato: "Regione Lombardia considera il personale del sistema sanitario una risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi. Noi possiamo contare su un contesto culturale ed organizzativo ricettivo ai cambiamenti che, con nuove risorse stanziate dal PNRR, consentiranno il rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio. E il potenziamento della medicina territoriale passa, di certo, anche attraverso l'integrazione del concetto di riabilitazione nel percorso di cura". RICERCA E INNOVAZIONE - Sul tema della ricerca e dell'innovazione, il presidente ha ricordato come la strategia di Regione Lombardia per il medio-lungo periodo sia orientata verso un rafforzamento degli investimenti in Ricerca&Sviluppo, incrementando la percentuale di PIL ad essi dedicata: "È un tema che intendiamo sviluppare in ogni ambito - ha detto - compreso quello socio-sanitario in cui l'esigenza di nuovi strumenti è più urgente. L'Unione Europea metterà a disposizione 2 miliardi di euro in più da destinare a iniziative per favorire l'innovazione e la digitalizzazione dei sistemi: risorse che dovremo saper cogliere e distribuire". SOSTENIBILITÀ - Infine, un accenno al tema della sostenibilità. "Si tratta di una tematica trasversale - ha concluso - che riguarda il modello di crescita che vogliamo offrire al nostro territorio. Quando non saranno più disponibili le risorse PNRR la tipologia di cure domiciliari erogate e il bisogno di assistenza sarà ancora presente. Le risorse devono, allora, poter consentire una capacità programmatica che verta su nuove funzioni e competenze".

