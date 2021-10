Legnano alla Marcia della Pace

Domenica 10 ottobre il sindaco di Legnano Lorenzo Radice parteciperà alla Marcia della Pace Perugia – Assisi, manifestazione che festeggia i 60 anni dalla prima edizione.

Domenica 10 ottobre il sindaco di Legnano Lorenzo Radice parteciperà alla Marcia della Pace Perugia – Assisi, manifestazione che festeggia i 60 anni dalla prima edizione. L’Amministrazione, con una delibera, ha accolto l’invito proveniente dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire al comitato promotore della Marcia della Pace e della Fraternità riprendendo così un impegno cominciato con la giunta Centinaio e che vide la partecipazione dell’allora assessore alle Politiche sociali Gian Piero Colombo alle edizioni del 2014 e del 2016. "Sono tante le ragioni per aderire alla Marcia – afferma Radice – a cominciare dal motto scelto dagli organizzatori, l’I care di don Lorenzo Milani che, secondo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, dovrebbe diventare il motto dell’Europa. Un concetto, quello della 'cura', caro anche a Papa Francesco, che nel messaggio dell’1 gennaio ha incoraggiato tutti a diventarne testimoni. Lavorare concretamente per la Pace e, a tutti i livelli della cosa pubblica, impegnarsi per la coesione sociale, oggi, significa radicare una cultura che sostituisca la cura all’indifferenza, che sani le diseguaglianze e che si declini nell’attenzione verso le giovani generazioni, la scuola e l’educazione, le persone e l’ambiente, i diritti, e in particolare, quelli dell’infanzia e delle donne. Obiettivi, questi, che la nostra amministrazione condivide e condizione per realizzare una vera comunità". Quella del Comune di Legnano è un’adesione morale alla Marcia; questo significa che il sindaco Radice pagherà personalmente le spese per partecipare alla manifestazione.

