Liuc: Visconti riconfermato rettore

Nuova rinomina del professor Federico Visconti, riconfermato per la quarta volta rettore della LIUC – Università Cattaneo.

Nuova rinomina del professor Federico Visconti, riconfermato per la quarta volta rettore della LIUC – Università Cattaneo. Nella seduta di martedì 5 ottobre, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riaffidare le redini della LIUC, per i prossimi tre anni, a un Rettore che sta reggendo e sostenendo l’Ateneo dal 2015 nel migliore dei modi. Lo testimonia, innanzitutto, l’andamento delle immatricolazioni, cresciute di oltre il 45% nel periodo 2017-21. Per l’Anno Accademico 2021-22 si sta già configurando, con largo anticipo, il raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni per entrambi i percorsi di studio di Economia aziendale e Ingegneria gestionale. Al di là dei numeri, vanno inoltre sottolineati gli importanti risultati raggiunti in questi anni sul piano della ricerca accademica, con nuove iniziative e collaborazioni a livello internazionale, il consolidamento della LIUC Business School e l’avvio di progetti sfidanti di innovazione che coinvolgono diverse anime dell’Ateneo.

