Si cercano presidenti di seggio

C’è tempo sino al 31 ottobre per presentare le domande per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. I requisiti sono un’età compresa fra i 18 e i 70 anni, il possesso di diploma di media superiore o di laurea come titolo di studio e un’esperienza pregressa ai seggi elettorali. Il modulo d’iscrizione è disponibile all’Ufficio elettorale e sul sito comunale al link https://www.comune.legnano.mi.it/?channel=70&sezione=news&sottoarea=167&.... Il modulo deve essere compilato e consegnato, con la copia del documento d’identità, all’ufficio Protocollo del Comune oppure inviato per e-mail a: uff [dot] elettorale [at] legnano [dot] org. È anche possibile presentare la richiesta on line registrandosi al portale 'SERVIZI ONLINE' del Comune, 'Istanze On Line'. Sempre entro il 31 ottobre, e con le medesime modalità, è possibile presentare la domanda di cancellazione dall’albo.

