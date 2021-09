Lectio Magistralis di Giampaolo Grossi

Giampaolo Grossi, general manager di Starbucks Italy, interverrà alla LIUC per una Lectio Magistralis dal titolo 'Fare sempre un passo in più, consapevolmente'.

Giampaolo Grossi, general manager di Starbucks Italy, interverrà per una Lectio Magistralis dal titolo 'Fare sempre un passo in più, consapevolmente' il prossimo martedì 21 settembre alle 17 nell’ambito del Graduation Day dell’EMBA, l’Executive Master della LIUC Business School. Un percorso d’eccellenza in General Management che si rivolge a manager, imprenditori e liberi professionisti desiderosi di sviluppare il loro massimo potenziale e accelerare la propria crescita personale e professionale.

