Dal 14 luglio torna, con un ricchissimo programma, il festival Tones on the Stones. Una stagione di appuntamenti di grande valore in Val d'Ossola.

Opere liriche multimediali e suoni naturali della foresta amazzonica. Voci degli alberi e storie di grandi boxeur. Sintetizzatori di acqua e ceramica e controller ultratecnologici. Percussioni rituali e pianoforti malinconici. Progetti site specific, performance visionarie, artisti internazionali, workshop sull’educazione ambientale e pratiche partecipative nel cuore della Val d'Ossola, tra boschi, vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra. Dopo l’edizione di transizione del 2020 intitolata Before and After, dal 14 luglio al 5 settembre torna Tones on theStones, il festival di produzione contemporanea a carattere immersivo ideato da Maddalena Calderoni. Giunto alla XV edizione, nel 2021 il Festival si trasforma in una vera e propria stagione e dà vita a Tones Teatro Natura, stabilendosi definitivamente nella ex cava di Oira di Crevoladossola, che verrà trasformata in un effettivoteatro stabile di pietra immerso nella natura, grazie a un intervento di progettazione architettonica sviluppato da Fuzz Atelier seguendo i principi di modularità, trasparenza, flessibilità, all’insegna della sostenibilità. Tones TeatroNatura sarà anche spazio/ecosistema dedicato alla ricerca artistica, all’innovazione, alla conoscenza e al benessere. Il calendario prende avvio il 14 e 15 luglio con Riverberi, due giornidi performance sonore con allestimenti essenziali per scoprire il teatro nella sua forma più naturale e prosegue a luglio e agosto con Tones on the Stones, il cuore originario del Festival, dedicato a progetti multidisciplinari e a grandi artisti internazionali. Dal 27 luglio al 1° agosto torna Nextones, festival di sperimentazione elettronica e audiovisiva; infine dal 3 al 5 settembre è inprogramma Campobase, campeggio/comunità temporanea per esplorare la cultura della montagna.

