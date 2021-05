Scritti o opere sulla pandemia

Scritti o altre opere e forme artistiche a memoria della pandemia da Covid-19 sul territorio e, quindi, la successiva rinascita, da installare, poi, al museo civico.

Scritti o altre opere e forme artistiche a memoria della pandemia da Covid-19 sul territorio e, quindi, la successiva rinascita, da installare, poi, al museo civico: l'Amministrazione comunale di Castano Primo si è attivata con un avviso pubblico di manifestazione d'interesse. Da sottolineare, allora, che possono partecipare tutti coloro che sono residenti in città (privati cittadini, artisti, studenti, associazioni, commercianti, liberi professionisti, ecc..), presentando un elaborato scritto (ispirato, appunto, alla pandemia) oppure una descrizione scritta, attraverso una sintetica scheda di presentazione, contenente caratteristiche e misure dell'opera, del disegno, del dipinto o di altra installazione e scultura (con anche la documentazione fotografica se l'opera da candidare non è essa stessa una foto). E le istanze di manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 12 del 30 giugno, in forma cartacea presso l'ufficio Protocollo, con raccomandata indirizzata allo stesso Protocollo oppure via Pec a protocollo [at] cert [dot] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it (riportando in tutti i tre casi la dicitura 'Manifestazione di interesse per installazioni commemorative ispirate dalla pandemia da Covid-19').

