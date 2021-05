Newco per i rifiuti

È arrivato il momento della partecipazione nell’iter che porterà alla costituzione della newco per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

È arrivato il momento della partecipazione nell’iter che porterà alla costituzione della newco per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. A comunicare l’iniziativa il sindaco Lorenzo Radice, in apertura del consiglio comunale del 18 Maggio: "Su questo argomento vogliamo muoverci in una logica di massima partecipazione e trasparenza - dichiara il sindaco Lorenzo Radice - Per questo, non appena ricevuti i documenti sulla newco, portiamo l’argomento all’attenzione della città per la conoscenza del progetto, la possibilità di discuterlo, porre domande e avanzare osservazioni". L’Amministrazione comunale darà il via, la prossima settimana, al percorso partecipativo che porterà al consiglio comunale di fine giugno, sede della discussione finale e della votazione della delibera sulla costituzione della newco. Si procederà in parallelo in sede istituzionale, con tre commissioni consiliari, e attraverso un percorso partecipativo e informativo in due incontri aperti a consulte territoriali, alle associazioni e ai singoli cittadini. Si comincerà martedì 25 maggio con una seduta congiunta delle commissioni Sostenibilità e Opere pubbliche, dove i tecnici di Cap Holding e Amga SpA illustreranno il progetto di newco; il 4 giugno la commissione Sostenibilità sarà interamente dedicata alle domande e risposte sui documenti presentati; il 15 giugno si terrà la discussione e la votazione. Da ricordare che il 25 maggio scatterà il termine di quindici giorni per la consultazione pubblica, ossia il periodo, previsto dall’articolo 5 della Legge Madia, in cui i cittadini possono presentare osservazioni. Durante queste due settimane la città sarà coinvolta attraverso un incontro con le consulte territoriali e le associazioni, il 27 maggio, e un incontro aperto ai cittadini (in remoto, ma con possibilità di interagire) il 3 giugno. "Siamo in un momento decisivo per il futuro della politica dei rifiuti sul territorio - conclude Radice - Per questo è doveroso coinvolgere la città, a tutti i livelli, nei suoi soggetti istituzionali, in quelli associativi e a livello di singoli cittadini, per illustrare e spiegare, da un punto di vista tecnico e politico, le ragioni di una scelta destinata a influire in modo significativo per i prossimi anni sulle nostre vite".

