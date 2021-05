Ligabue ricorda Battiato

Un post semplice ma intenso, il ricordo che Luciano Ligabue ha postato sui propri profili social in relazione alla scomparsa di Franco Battiato:

Ciao Franco.

Con “Patriots” mi hai salvato dalla depressione durante l’anno in Artiglieria.

Con “La voce del padrone” hai cambiato il mainstream in Italia.

Con tutto il resto ti sei dimostrato troppo grande e unico per essere accostato a qualcuno.

Ti dobbiamo tutti qualcosa.

Ti dobbiamo tutti tanto.

