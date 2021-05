Agenda 21, gruppi di cammino e sei Comuni: Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago, Pregnana Milanese e Settimo Milanese. Insieme per far conoscere il territorio.

Agenda 21, gruppi di cammino e sei Comuni: Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago, Pregnana Milanese e Settimo Milanese. Tutti insieme nel nome di un'iniziativa volta a fare conoscere meglio il territorio attraverso la documentazione fotografica. E' l'obiettivo perseguito dal concorso intitolato 'Dalle radici alle foglie' a cui si potrà partecipare fino al 31 dicembre inviando un massimo di cinque fotografie riguardanti le bellezze racchiuse nei territori delle municipalità partecipanti. "Il concorso - spiegano gli organizzatori - vuole creare un'occasione per rivolgere lo sguardo alla componente verde o artistica dei nostri territori anche al fine di incentivarne la considerazione come patrimonio della comunità, per stimolare e favorire l'esplorazione e la comprensione del paesaggio sia naturale che quello maggiormente modellato dalla mano dell'uomo". Il solo vincolo è dato dal fatto che le foto prodotte dovranno indicare chiari elementi di riconoscimento del territorio. Questo sia si tratti di specie animali o vegetali sia che concerna creazioni artistiche.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro