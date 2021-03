Bicipolitana e Rete verde commercio

Rigenerazione urbana, Legnano partecipa al bando regionale per la Rete verde e del commercio di via Venegoni e due linee della Bicipolitana.

La rigenerazione urbana a Legnano muove i primi passi mettendo a sistema due aspetti qualificanti del programma elettorale della coalizione che ha supportato Lorenzo Radice: la Rete verde e del commercio e la Bicipolitana. L’amministrazione comunale, con un progetto elaborato dagli uffici, partecipa al bando di Regione Lombardia “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” chiedendo un finanziamento di 500mila euro per un programma di interventi complessivo di 810mila euro. Il quadro economico del progetto è completato da 140mila di risorse comunali e 170mila di finanziamento ministeriale. "Questo progetto contiene in sé organicamente molti aspetti della nostra visione della città, dalla mobilità dolce all’urbanistica tattica al centro diffuso - dichiara l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi - Si tratta di un primo lotto di interventi che abbiamo individuato con lo scopo di unire in maniera più funzionale le zone periferiche con quelle più centrali attraverso una dorsale ricca di attività commerciali nell’Oltrestazione, come la via Mauro Venegoni e i suoi immediati dintorni, che merita di essere valorizzata con interventi ad hoc. La rigenerazione urbana è un tema su cui la giunta ha cominciato a lavorare da subito e che sarà uno dei fil rouge del mandato; la partecipazione a questo bando, dopo l’avvio del procedimento per l’individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità, dimostra il nostro interesse e l’importanza che assegniamo a questa sfida". Nello specifico il programma degli interventi comprende - Linea 1 e linea 3 Bicipolitana: consiste nella realizzazione delle linee 1 e 3 attraverso la messa in sicurezza dei tratti ciclabili esistenti unendoli ad altri in via di realizzazione e completando quelli mancanti. Saranno creati punti di sosta in corrispondenza di nodi significativi dotandoli di arredo urbano, cicloposteggi e cartellonistica turistico-territoriale, oltre a quella specifica della bicipolitana da svilupparsi con apposito progetto grafico. Contemporaneamente saranno attivati, attraverso altri canali di finanziamento, processi partecipativi con i quartieri e le scuole attraversati dalle due linee volti sia alla rivitalizzazione e valorizzazione delle aree pubbliche sottoutilizzate lungo il tracciato, sia alla creazione di 'zone scolastiche' con interventi di urbanistica tattica e miglioramento della sicurezza stradale. La Linea 1 della Ciclopolitana parte da via Novara, prosegue in via Venegoni, passa dai giardini di via Quadrio, via Rossini, sottopasso di via Venegoni, corso Italia, arriva al parco Falcone e Borsellino per raggiungere il lungo Olona e da lì, lungo il Sempione arriva al parcheggio e ai giardini di via Volta. La linea 3 parte dal piazzale del Cimitero Parco, passa per via Liguria, via Parma, via Podgora, arriva attraverso il sottopasso di via san Michele del Carso al cimitero monumentale e in piazza Mercato, prosegue in viale Gorizia per raggiungere il quartiere Canazza per scendere e raggiungere il quartiere Olmina passando per via Filzi. Rete verde e del commercio di via Venegoni: consiste nella creazione di un nuovo nucleo di aggregazione lungo la linea 1 della Ciclopolitana nella zona dell’Oltrestazione, alternativo al centro storico, negli assi commerciali di piazza del Popolo e Vittorio Veneto, via Venegoni, via XX Settembre e via Rossini. L’area sarà valorizzata in termini di fruibilità e vedrà interventi di moderazione del traffico, riqualificazione di piazze, strade e aree verdi per favorire la rigenerazione della zona e lo sviluppo del commercio di vicinato. La progettazione degli interventi vedrà la partecipazione del quartiere, dalla parrocchia alle contrade, dall’associazione commercianti alla consulta territoriale ai gruppi di controllo del vicinato.

