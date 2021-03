"Il momento della responsabilità"

L'assessore di Legnano, Anna Pavan, e la pandemia: "I dati covid semestrali evidenziano, con l’incremento avuto sul finire del mese di febbraio, come più che mai oggi sia fondamentale il rispetto delle norme comportamentali".

"I dati covid semestrali evidenziano, con l’incremento avuto sul finire del mese di febbraio, come più che mai oggi sia fondamentale il rispetto delle norme comportamentali". Un messaggio chiaro, preciso e mirato quello di Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale di Legnano, e un appello/invito a tutti i cittadini. "La nostra Polizia locale sta producendo uno sforzo enorme per assicurare controlli sui positivi in quarantena al loro domicilio e sul rispetto delle regole, dalla limitazione degli spostamenti all’utilizzo della mascherina agli assembramenti, ma sappiamo benissimo che questo lavoro importantissimo, da solo, non può bastare, data l’impossibilità fisica di controllare l’intera realtà cittadina. Da qui l’invito alla responsabilità che rivolgo ai cittadini; sarà il comportamento personale di ognuno a permettere a tutti di uscire da un periodo tanto difficile".

