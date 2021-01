Il Gigante: assicurazione contro il Covid-19

Il Gigante ha definito un'assicurazione che prevede per tutti i collaboratori, in caso di malattia da Covid-19, la garanzia di sostegno economico e sanitario dedicato, oltre che al supporto familiare necessario.

Permettere ai collaboratori di lavorare nelle migliori condizioni è stato per noi sempre di fondamentale importanza. Il 2020 è stato l'anno in cui la garanzia della sicurezza del proprio posto di lavoro ha fatto i conti con un nuovo pericolo invisibile per il personale, in particolare delle aziende che come la nostra, fornendo un servizio essenziale, sono state in prima linea anche nei momenti più difficili dell'emergenza sanitaria da cui ancora non ci si può ritenere fuori pericolo, nonostante si guardi al 2021 con forte speranza. Da subito, la priorità è stata quella di mettere in sicurezza i nostri punti vendita fornendo a tutti i collaboratori presidi di protezione, installando barriere in plexiglass per preservare il personale di maggiore prossimità alle casse , misurazione della temperatura corporea a chiunque desiderasse accedere alle nostre strutture e installazione di segnaletica dedicata ad una maggiore chiarezza dei comportamenti e delle distanze da osservare. Ma non solo, numerose iniziative sono state messe in campo per manifestare vicinanza e impegno al sostegno dell’intera collettività colpita dall’emergenza sanitaria, alcune delle quali ancora attive, come le donazioni quotidiane al banco alimentare ed il carrello della spesa sospesa.

Ci è stato a cuore anche il sostegno alla ricerca medica che ci ha visti, insieme al gruppo Selex, coinvolti in una donazione di 1.000.000 di euro a favore dell’ Ospedale Sacco di Milano e della Protezione Civile di Lodi, così come la salvaguardia degli operatori sanitari a cui, nei momenti in cui i presidi protettivi risultavano di difficile reperibilità, attraverso i nostri canali di fornitura, siamo riusciti a donare oltre 100.000 mascherine a Croce Rossa e Banco Alimentare perché potessero garantire il loro prezioso servizio in sicurezza. Non abbiamo trascurato neppure medici e infermieri degli ospedali operanti nei territori a noi vicini con piccoli gesti di ringraziamento come la distribuzione quotidiana di brioches e assicurando loro accesso prioritario ai nostri stores.

Oltre a quanto già è stato fatto per permettere a tutti gli oltre 5000 lavoratori di poter lavorare in modo sereno, Il Gigante opta, anche per l'anno appena cominciato, per un'ulteriore soluzione di welfare attraverso un'assicurazione che prevede per tutti i collaboratori, in caso di malattia da Covid-19, la garanzia di sostegno economico e sanitario dedicato, oltre che al supporto familiare necessario. La copertura assicurativa andrà infatti a garantire ai collaboratori, che dovessero rimanere coinvolti da contagio, un’indennità di ricovero pari a 100€ al giorno e un’indennità di convalescenza di 3000€ corrisposta a seguito delle dimissioni dall’istituto di cura qualora la gravità della malattia preveda un ricovero in terapia intensiva. Offre inoltre l’assistenza post ricovero, sia con ulteriori accertamenti medici al domicilio eventualmente necessari, sia attraverso servizi per la gestione familiare, come la consegna della spesa, intervento di collaboratrice domestica , bay sitting, pet sitting ed altre utilities.

“Ci auguriamo che non debba servire, ma in un clima così incerto, consapevoli di quanto importante possa essere sentire la vicinanza della propria azienda, manifestare sostegno morale con un gesto concreto verso chi ogni giorno porta avanti il proprio lavoro di servizio con serietà ed impegno ci sembra quanto mai dovuto”, chiosa il Presidente Giancarlo Panizza.

