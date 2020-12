Tampone rapido per la ricerca dell’antigene del virus SARS-CoV-2gratuito ai volontari delle associazioni cormanesi. L'iniziativa nasce un'idea e da una donazione del consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo De Rosa.

Il donare evidenzia la libertà di poter disporre di se stessi e delle proprie risorse per un bene che è un 'bene comune' al quale si ha la possibilità di contribuire. Per dare ancora più valore a quanto viene fatto dai volontari della varie associazioni cormanesi nasce un’iniziativa che vuole prendersi cura di loro. Il 22 e 23 dicembre dalle 8 alle 13, presso i locali della Croce Rossa Italiana Comitato Area Nord Milanese di via Leonardo Da Vinci 82 a Cormano, ai Volontari di tutte le associazioni cormanesi che vorranno aderire sarà data la possibilità di sottoporsi, gratuitamente, ad un tampone rapido per la ricerca dell’antigene del virus SARS-CoV-2. L’iniziativa nasce da un’idea ed una donazione del consigliere regionale e capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, e prende il nome di 'Prendiamoci cura di chi si cura di noi'. I test saranno effettuati dal dott. Andrea Azzolini Medico e Volontario di CRI Comitato Area Nord Milanese. “È un piccolo regalo che desideravo donare a tutte le persone che, durante questa emergenza, hanno speso il loro tempo prezioso per la nostra comunità” spiega De Rosa: “un modo per augurare ai nostri volontari di passare un sereno Natale in sicurezza. Ringrazio il personale di CRI Area Nord Milanese per aver messo a disposizione la professionalità e gli spazi rendendo possibile realizzare l’iniziativa. L’obiettivo è quello di poter mettere in piedi più appuntamenti come questo, magari offrendo la possibilità di un test alle maestre e ai maestri di Cormano prima del rientro a scuola”.

È grazie alla rete che si costruisce tutti insieme sul territorio che possiamo prenderci cura di tutta la cittadinanza di Cormano.

