Con Caritas doni sorrisi e speranza

Spunti e idee con i ‘Regali Solidali’: come donare il ‘futuro’. Possiamo aiutare tutti insieme le persone che stanno vivendo un momento di grande difficoltà nella nostra Diocesi e nel mondo.

Sperimentiamo fortemente in questo periodo che cosa significa vivere nello stesso ‘villaggio globale’: tutto è interconnesso. Però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in solidarietà... “Quest’anno, a Natale, dona sorrisi, dona speranza, dona futuro!” In via del tutto eccezionale, in quanto condizionati dall’emergenza Covid-19, Caritas Ambrosiana ripropone per l’Avvento di Carità 2020 i progetti della Quaresima di fraternità: ‘Creare nuove opportunità lavorative per i familiari dei bambini e dei ragazzi disabili ad Haiti, per rinforzare la speranza’, ‘Permette ai ragazzi diversamente abili di partecipare dignitosamente alla vita della comunità locale in Indonesia, con Futuro a domicilio’, ‘Promuovere il ruolo dei giovani nella costruzione di una società civile basata sulla giustizia in Iraq: giovani in pace’. Un altro modo per dimostrare una prossimità e una fratellanza in maniera concreta sono i ‘Regali solidali’: possiamo aiutare tutti insieme le persone che stanno vivendo un momento di grande difficoltà nella nostra Diocesi e nel mondo (donando pasti, pernottamenti, spese per le famiglie in difficoltà o giochi per i bambini nei villaggi moldavi). Sul sito www.caritasambrosiana.it tutte le modalità per sostenere i progetti di Caritas Ambrosiana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro