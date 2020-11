Screening ictus rimandato

Tutto era pronto per decollare. Il Covid-19, però, si è messo di traverso e ha portato a rinviare tutto. L'iniziativa dello screening per la prevenzione dall'ictus per ora non ci sarà.

Tutto era pronto per decollare. Il Covid-19, però, si è messo di traverso e ha portato a rinviare tutto. L'iniziativa dello screening per la prevenzione dall'ictus della popolazione nziana, fortemente voluta dal Comune di Nerviano e promossa a braccetto con l'Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare, per il momento, non avrà luogo. La giunta del sindaco Massimo Cozzi, però, non ha alcuna intenzione di lasciare cadere il discorso e si è già impegnata a fargli riprendere fiato quando il coronavirus avrà allentato la morsa. "E' una bellissima iniziativa - spiega il primo cittadino - purtroppo rimandata al 2021, ma, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, la faremo sicuramente". Nella consapevolezza della chiarezza che emerge dalle statistiche secondo cui il 75% della popolazione oltre i 65 anni è a rischio. Una popolazione che ora, per diversa ragione legata al permanere della pandemia, non può certo correre il rischio di muoversi troppo da casa.

