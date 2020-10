Benedetti i tre nuovi mezzi

Qualche giorno fa, nel cortile di Villa Rusconi (sede del palazzo Municipale) la benedizione dei tre nuovi mezzi della Croce Azzurra Ticinia di Castano Primo.

Sullo sfondo la Villa Rusconi, nel cortile un gruppo di volontari, le autorità e, poi, ovvio loro, le vere protagoniste della mattinata, i tre nuovi mezzi che assieme all'intero parco auto sono in servizio. Ma prima, beh... non poteva mancare la benedizione ufficiale. E, allora, ecco che l'altro giorno, appunto, ci si è ritrovati nella sede del palazzo Municipale per dare il 'benvenuto' alle tre auto della Croce Azzurra Ticinia di Castano Primo. Un momento, insomma, importante per ribadire, in parallelo, il grazie ad un gruppo impegnato quotidianamente a fianco della cittadinanza.

