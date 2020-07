Ciclabile Abbiategrasso-Cassinetta

Per l’anno 2021 il Comune di Abbiategrasso disporrà di un finanziamento di 400 mila euro per realizzare un itinerario ciclabile di collegamento con Cassinetta di Lugagnano.

“Per l’anno 2021 il Comune di Abbiategrasso disporrà di un finanziamento di 400 mila euro per realizzare un itinerario ciclabile di collegamento con Cassinetta di Lugagnano”. Lo annuncia Luca Del Gobbo, consigliere regionale di 'Noi con l’Italia', che ha presentato un ordine del giorno, votato dall’aula consiliare, in cui si approva lo stanziamento di 400 mila euro per realizzare il tratto di ciclabile con uno dei Comuni confinanti. “Il tracciato – prosegue Del Gobbo – andrà a collegare più punti strategici, in particolare la palestra 'Castoldi' nelle adiacenze del Plesso Scolastico Nord, un supermercato, la Casa di riposo per anziani, il centro A.n.f.f.a.s. 'Il Melograno' e la Cascina Ginibissa, punto di produzione e distribuzione di latte crudo al minuto. E ovviamente si collegherà con il tratto di ciclabile presente a Cassinetta di Lugagnano”. I 400 mila euro che arriveranno ad Abbiategrasso per l’iter ciclabile “Si aggiungono ai 700 mila euro già destinati allo stesso Comune con la delibera del 5 maggio scorso per opere pubbliche cantierabili entro il 31 ottobre 2020. Un altro segnale di investimento importante per un territorio che Regione Lombardia intende rendere sempre più sicuro e competitivo”.

