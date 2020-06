"Linea bus 90/91 a rischio"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato: "Chiedo al Comune di Milano di ripristinare il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico".

"L'omicidio del ventinovenne marocchino che viaggiava sulla linea 91 a Milano e' l'ultimo episodio di cronaca da inizio anno in cui violenze, rapine, molestie e minacce hanno fatto da padrone". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in riferimento alla morte in ospedale di un extracomunitario accoltellato a Milano durante una lite scoppiata a bordo di un bus. "Alcune linee - evidenzia l'assessore - quali ad esempio la 90 e la 91 durante gli orari serali e notturni, sono delle vere e proprie zone franche per i delinquenti, manca la sicurezza. Chiedo al Comune di Milano di ripristinare, almeno sulle linee più a rischio, il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico formato da vigili urbani, Nucleo che in passato contava 50 agenti, adesso composto da soli 4 uomini. Un numero decisamente troppo esiguo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro