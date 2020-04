"Ancora 243 morti"

"Grandissima soddisfazione per la marcatura CE del test sierologico sviluppato in collaborazione con l'IRCCS San Matteo di Pavia". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "La battaglia contro il Coronavirus - aggiunge il governatore - e' ancora lunga, ma grazie ai nostri ricercatori vinceremo noi".

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 64.135 (+1.041)

ieri: 63.094 (+941)

l'altro ieri: 62.153 (+827)

- i decessi: 11.851 (+243)

ieri: 11.608 (+231)

l'altro ieri: 11.377 (+235)

- in terapia intensiva: 971 (-61)

ieri: 1.032 (-42)

l'altro ieri: 1.073 (-48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 10.627 (-729)

ieri: 11.356 (-687)

l'altro ieri: 12.043 (-34)

- i tamponi effettuati: 243.513 (+10.839)

ieri: 232.674 (+10.706)

l'altro ieri: 221.968 (+7.098)

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro