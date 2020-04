"Ancora un piccolo miglioramento"

"Universita' e ricerca avranno un ruolo di fondamentale importanza per la fase di riapertura".

L'avvicinamento alla 'nuova normalita' e alla ripartenza avviene con una serie di delibere approvate dalla Giunta regionale che favoriscono le micro, piccole e medie imprese, tessuto economico della Lombardia, insieme a una serie di azioni finalizzate a salvaguardare i posti di lavoro e, in taluni casi, ad agevolare nuove assunzioni.

E' il quadro di contesto descritto dal vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervenuto alla diretta Facebook trasmessa sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

"Universita' e ricerca avranno un ruolo di fondamentale importanza per la fase di riapertura - ha spiegato il vicepresidente Fabrizio Sala - in quanto i nostri scienziati e

virologi offriranno indicazioni importanti per quella che il presidente Fontana ha definito come 'nuova normalita''. Per arrivare a una decisione corretta c'e' bisogno del contributo di tutti per operare nella sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri lavoratori e far riprendere la nostra economia".

"Il Governo definira' quali attivita' riapriranno - ha aggiunto Fabrizio Sala, che e' anche a capo del task force economia per l'emergenza coronavirus istituita dal presidente Fontana - e noi intanto lavoriamo per offrire indicazioni scientifiche certe

provenienti da scienziati virologi, sistema delle universita' e mondo della ricerca. Riprenderemo i 'riti' che avevamo prima per indirizzarci verso la 'nuova normalita''".

Segnali di ripresa si riscontrano anche dai rilevamenti effettuati dalle compagnie che gestiscono la telefonia mobile: il monitoraggio dei cambi di celle alle quali si agganciano gli smartphone delle persone in mobilita' "ieri indicava una percentuale in salita, al 42 per cento di un giorno normale, quindi in crescita rispetto al 25 per cento del weekend di Pasqua. Pensiamo sia dovuto alla riapertura di attivita' produttive che si sono messe in moto".

"Ribadiamo l'appello al distanziamento solidale - ha detto ancora Sala - per tutelare noi stessi e le persone che ci circondano: restiamo a casa perche' e' l'unica arma oggi scientificamente testata per combattere il covid".

Il vicepresidente Sala ha anche evidenziato quanto sia di fondamentale rilevanza la partecipazione dei cittadini lombardi al progetto 'CercaCovid' al quale si puo' partecipare scaricando gratuitamente l'app AllertaLOM disponibile per sistemi Android e

iOS. "Avendo vissuto prima di tutti quanto accaduto con l'emergenza coronavirus - ha chiarito il vicepresidente Sala - possiamo essere utili al mondo. Il questionario va compilato sistematicamente ogni giorno per avere lo stato dettagliato sui sintomi e sugli spostamenti e per verificare zone in cui poter intervenire prima e anticipare eventuali focolai di crisi".

"In questo momento - ha precisato Sala - grazie alle compagnie telefoniche i cittadini lombardi stanno ricevendo un sms per scaricare l'app della Protezione civile. Una volta scaricata l'app bisogna 'flaggare' coronavirus. Tra i dati richiesti quelli del comune di residenza e quello in cui si lavora. Viene chiesto se nelle ultime de settimane abbiamo avuto contatti con persone positive al Covid 19 (risultate positive al tampone) o, ancora, se abbiano frequentato luoghi che sono stati chiusi per Covid 19. Viene inoltre richiesto, se si registrano alterazioni a gusto e olfatto, se soffriamo di dolori muscolari o avvertiamo senso di stanchezza o abbiamo avuto segni di congiuntivite o raffreddore nelle ultime 2 settimane.

Al momento all'app stanno partecipando 815.000 utenti unici e sono stati compilati e 1.400.000 questionari. "La settimana prossima - ha concluso il vicepresidente Sala - l'applicazione AllertaLOM verra' aggiornata in modo si possa compilare il questionario anche da parte di parenti o anziani che hanno difficolta' con l'uso degli smartphone".

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 63.094 (+941)

ieri: 62.153 (+827)

l'altro ieri: 61.326 (+1.012)

- i decessi: 11.608 (+231)

ieri: 11.377 (+235)

l'altro ieri: 11.142 (+241)

- in terapia intensiva: 1.032 (-42)

ieri: 1.073 (-48)

l'altro ieri: 1.122 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.356 (-687)

ieri: 12.043 (-34)

l'altro ieri: 12.077 (+49)

- i tamponi effettuati: 232.674 (+10.706)

ieri: 221.968 (+7.098)

l'altro ieri: 214.870 (+3.778)

