Mascherine al trasporto pubblico

Regione Lombardia ha appena consegnato 200.000 mascherine alle varie Agenzie del Trasporto Pubblico. L'iniziativa odierna arriva dopo aver già provveduto, nei giorni scorsi, a consegnare 3,6 milioni di dispositivi di protezione ai Comuni (3 milioni), alle farmacie (300.000), alle edicole (200.000) e alle Forze dell'Ordine (100.000). Nelle prossime ore, Regione Lombardia provvederà a recapitare il materiale anche a tutte le altre Agenzie del territorio. Grazie alla prima consegna di questa mattina, ogni addetto del servizio pubblico locale potrà disporre di circa 20 mascherine. "E' un segnale concreto di attenzione nei confronti di chi ogni giorno garantisce un servizio indispensabile per i cittadini. Abbiamo il dovere di tutelare il diritto dei lavoratori di operare in sicurezza. Regione si impegna costantemente in questa direzione", dice l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi. "Proseguiamo con la nostra azione di distribuzione gratuita di questi presidi importantissimi - aggiunge l'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni - e non ci fermiamo. Nei prossimi giorni incrementeremo ulteriormente i rifornimenti di mascherine alle colonne delle protezioni civili provinciali".

Nello specifico le Agenzie hanno ricevuto

- Bergamo: 17.866

- Brescia: 15.330

- Como, Lecco e Varese: 4.515

- Cremona e Mantova: 6.159

- Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia: 153.143

- Sondrio: 2.987

