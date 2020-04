Playlist per ballare in casa

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale.

La voglia di ballare e muoversi a tempo in questo periodo può mancare... ma per fortuna l’antidoto giusto è a portata di click ed è una nuova playlist appena pubblicata da Ben Dj, il cui nuovo singolo “Good Life” è proprio un inno allo star bene.

Il link per rilassarsi e divertirsi ascoltando la musica musica è questo: bit.ly/BenDjPlaylistaprile20bit.ly/ Dentro ci sono dentro molte delle canzoni che Ben Dj propone durante i suoi scatenati dj set. Conoscevate il remix di Jamie Lewis di "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti? E "Smile", uno dei più grandi successi dello stesso Ben Dj? Non manca neppure "Sexual Healing" di Marvin Gaye, ma nel remix di Kygo e "Perduto" di Ornella Vanoni, ma nella versione degli Inspiro... insomma, il sound è davvero vario e il ritmo cambia sempre... Chi invece cerca come artista su Spotify lo trova qui: spoti.fi/BenDjSpotify

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E’ spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E’ accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona, al Canteen, fino al Cost, dove è resident del giovedì Unconventional Thursday. Come se non bastasse, nell’estate 2019 è stato il dj di riferimento dell’esclusivo Lio Costa Smeralda, a Poltu Quatu, mentre nella primavera dello stesso anno era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di “All Together Now”. Il suo nuovo singolo, appena uscito su EGO, si chiama "Good Life".

