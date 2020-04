Mascherine nelle edicole

Nelle oltre 3.000 edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di 200 mila pezzi.

"Da questa mattina pressoché tutte le oltre 3.000 edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di quasi 200.000 pezzi, che vanno ad aggiungersi a 3,3 milioni in distribuzione a Comuni e farmacia". Lo fa sapere l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Si tratta di un risultato - spiega l'assessore - reso possibile dall'impiego volontario e gratuito dell'infrastruttura 'PrimaEdicola di m-dis' che ringrazio fortemente e dalla collaborazione dei distributori locali e degli edicolanti lombardi e delle loro principali associazioni di categoria tra le quali Snag e Fenagi: a tutti loro va un grandissimo ringraziamento da parte di Regione Lombardia". "Anche in questo caso - conclude Foroni - invito gli edicolanti a dare la precedenza alle persone più 'fragili'. Se tutto funzionerà a dovere, questo non resterà un esperimento isolato".

