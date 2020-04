Emergenza Coronavirus: accettazione dispense idriche delle reti del Naviglio Martesana e del Canale Villoresi. Una misura per agevolare l'utenza in un momento delicato.

"Si tratta di una misura pensata per agevolare l'utenza in un momento molto delicato per tutto il Paese, al pari della proroga dei termini di pagamento dei contributi consortili" commenta così il Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli la delibera con cui l'Ente, dopo aver approvato lo scorso 28 marzo gli esiti delle domande di dispensa idrica per le reti dei Navigli occidentali e del Basso Pavese, passa ora a deliberare in merito a quelli dei reticoli del Naviglio Martesana e del Canale Villoresi, ancora una volta per la stagione irrigua del solo 2020. "Quest'anno - prosegue Folli - si apre il nuovo quinquennio di sottoscrizioni delle dispense idriche che si protrarrà sino al 2024, all'insegna di nuove e diverse procedure, come disciplinato dal nuovo Regolamento per la gestione della rete, dalle sue modalità applicative e dalle recenti modifiche apportate all'atto nell'interesse dei fruitori dell'acqua distribuita da ETVilloresi. L’urgenza dettata dall’avvio della stagione irrigua, a fronte delle restrizioni decise dal Governo per contrastare il dilagare dell'epidemia da Covid-19, ha imposto l'adozione di procedure straordinarie. Abbiamo quindi deciso, per il momento, di iniziare a pensare ai prossimi mesi, che saranno i più difficili" conclude Folli. ETVilloresi ha assunto quindi, con l'approvazione di due delibere di Comitato Esecutivo, un provvedimento in parziale deroga alle proprie disposizioni accettando per l'anno in corso in via eccezionale, ove tecnicamente possibile, le istanze di dispensa non del tutto complete della necessaria documentazione o anche quando non fosse stato possibile ultimare tutti gli approfondimenti occorrenti per via delle restrizioni emanate dal Governo e da Regione Lombardia in una fase particolarmente critica. L'Ente si è inoltre riservato la facoltà di apportare modifiche agli esiti pubblicizzati, anche in corso di stagione, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di nuovi elementi che dovessero emergere. La delibera, la n. 187, approvata il 3 aprile, che disciplina l'accettazione delle dispense del Naviglio Martesana e del Canale Villoresi, è scaricabile, al pari della precedente, dal portale istituzionale dell'Ente www.etvilloresi.it, dalla sezione ATTI E NORME ma anche, più agevolmente, tra gli AVVISI in home page.

Gli uffici consortili rimarranno, anche questa volta, a disposizione per ogni eventuale chiarimento telefonicamente o via posta elettronica, secondo i riferimenti delle varie zone riportati sul portale consortile, nella sezione CONTATTI. Sempre nella giornata del 3 aprile il Comitato Esecutivo del Consorzio ha deliberato la reimmissione anticipata dell'acqua nel Canale Villoresi, che avverrà il 14 aprile prossimo, come da calendario delle asciutte modificato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro