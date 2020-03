I farmacisti... l'altra 'faccia' dell'emergenza

L'impegno costante e quotidiano per garantire la continuità del servizio. Perché accanto ai medici ed agli infermieri, ci sono anche i tanti farmacisti, con il loro fondamentale contributo.

L'impegno costante e quotidiano. L'attenzione, poi, massima, per dare il proprio contributo e sostegno alla popolazione. Sono quelli che qualcuno ha ribattezzato 'l'altra faccia' dell'emergenza Coronavirus, perché accanto ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea, ci sono anche i tanti farmacisti che, in queste settimane di grandi difficoltà e criticità, stanno portando avanti un importante ed essenziale lavoro sull'intero territorio. Eccoli lì, gli uni affianco altri, come sempre, per dare la fondamentale continuità del servizio e fornire alla cittadinanza tutti i farmaci di cui necessita. Più di 100 mila professionisti, alla fine, che in ogni angolo d'Italia, sono in campo, provando a rispondere il più possibile alle varie richieste ed esigenze della gente. Una battaglia, insomma, da combattere assieme e con tutte le misure di sicurezza specifiche, ma, allo stesso tempo, una battaglia che si vince restando uniti e muovendosi nella medesima direzione. "Noi ci siamo - dicono gli stessi farmacisti - E' fondamentale, però, che le persone capiscano l'importanza del messaggio che continuano a ripeterci "State a case"; solo così, infatti, riusciremo ad uscire da questa situazione. Mi raccomando, allora, venite in farmacia per medicinali urgenti e necessari. Permetteteci, poi, un ringraziamento particolare ai magazzini ed ai corrieri che ci stanno rifornendo dei farmaci in maniera costante e senza alcun rallentamento".