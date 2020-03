Sette casi di Covid-19 a Magenta

Nell'aggiornamento di oggi, sono sette i casi di persone positive al Coronavirus a Magenta. Visto l'aumento di casi sul territorio, disposta la sospensione dei mercati settimanali, la chiusura di tutti i parchi pubblici e la chiusura della piattaforma ecologica.

Nell'aggiornamento di ieri, mercoledì 11 marzo, la notizia che era nell'aria e, in un certo senso, ci si aspettava. Confermati dei casi di persone positive al Coronavirus, nel numero di quattro persone, a Magenta. "La loro salute è naturalmente in capo alle autorità sanitarie - commenta il sindaco Chiara Calati - noi auguriamo a queste persone una pronta guarigione, esprimendo la massima vicinanza, così come alle loro famiglie". Ma oggi, giovedì 12 marzo, i casi segnalati a Magenta, sono già saliti a sette.

Il contagio è in aumento, anche nel nostro territorio, e, proprio per questo, l'invito è di rispettare la raccomandazione: "stare in casa" il più possibile; le sanzioni sono di carattere penale per gli spostamenti verificati come non necessari e non conformi alle misure in vigore.

"Si tratta della nostra salute e dobbiamo contribuire a fermare il contagio, attenendoci a questa prescrizione", ricorda il sindaco Calati.

"Per gli aggiornamenti dall'Ospedale sono in attesa di sapere dalla Direzione dell'ASST Ovest Milanese quali sono le misure in atto per la gestione del Coronavirus, in relazione all'organizzazione del sistema ospedaliero lombardo. Appena mi saranno comunicate - rassicura - sarà mia cura fornirvele".

Esprime il proprio parere favorevole alla richiesta presentata dal governatore Fontana al Presidente del Consiglio Conte per la chiusura delle attività non legate a servizi essenziali: "Il provvedimento può aiutare a contenere il contagio e uscire da questa situazione il prima possibile".

Visti i decreti emessi dal Governo per contenere l'emergenza Coronavirus, e considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica che ha registrato un aumento di casi sul territorio, sono state inasprite le misure: disposta la sospensione dei mercati settimanali, la chiusura di tutti i parchi pubblici e la chiusura della piattaforma ecologica di via Murri. Il provvedimento è in vigore fino al 3 aprile.

Chi volesse dare un aiuto alla popolazione, in particolare per le persone sole e in difficoltà, può segnalare la sua disponibilità (per la consegna pasti, per le piccole commissioni) scrivendo via email a coesione [dot] sociale [at] comunedimagenta [dot] it

Verrà poi contattato per la formazione e l'assegnazione del compito.

"Stiamo in casa e fermiamo insieme il contagio!"