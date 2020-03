Interventi al tabernacolo

I lavori verranno realizzati nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano. Una serie di opere, che richiederanno anche l'aiuto dei fedeli.

E’ patrimonio della chiesa cittadina, quindi anche di tutti i fedeli. La Parrocchia della Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano chiama a raccolta i fedeli per dare un’iniezione di nuovo splendore al tabernacolo. Gli interventi concernono, come spiega dalle colonne del bollettino parrocchiale il parroco don Antonio Ferrario, “Il rifacimento della cassa interna del tabernacolo per rimetterla in sicurezza” nonché “Doratura e argentatura della porta con serratura di sicurezza e carrello estraibile per facilitare il ritiro e la disposizione delle pissidi”, oltre anche ai quattro busti dei santi ed ai quattro reliquiari. Opere di irrobustimento per le quali il curato sangiorgese invita a contribuire in varie forme e mettendo in campo la collaborazione di tutti.