Modà: 'Testa o croce'

Da lunedì 6 gennaio sarà in radio 'Testa o croce', il nuovo singolo dei Modà estratto dall’omonimo album di inediti. Il brano, che Kekko ha dedicato all’amico Cash, racconta quel momento della vita in cui puoi “lanciare una monetina” o seguire il cuore per scegliere la strada da percorrere. Sarà accompagnato da un videoclip, online dal 6 gennaio. Il 2019 ha segnato il grande ritorno della band campione d’incassi sulla scena musicale. Il loro album 'Testa o croce' (prodotto da Friends & Partners - licenza Believe) è stato certificato Oro ed è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I 4 videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno raggiunto 15 milioni di visualizzazioni su Youtube.