"Vigevano-Malpensa opera necessaria"

La Vigevano-Malpensa è un’opera fondamentale per il rilancio infrastrutturale del nostro territorio. Collegare in modo efficiente il sud-ovest milanese con Malpensa significa dare una spinta concreta alla mobilità, al lavoro e allo sviluppo economico di un’area strategica della Lombardia.

È positivo che si stia finalmente entrando nella fase operativa, ma allo stesso tempo è fondamentale mantenere alta l’attenzione verso i territori interessati. Il confronto con i Comuni coinvolti deve proseguire con serietà e rispetto, garantendo ascolto e sostegno a tutte le amministrazioni locali che, negli anni, hanno contribuito a portare avanti questo percorso con senso di responsabilità.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

