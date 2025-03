"Partecipiamo al bando impianti sportivi?"

Nell’interrogazione, i Consiglieri Boatto e Limbiati chiedono all’Amministrazione Comunale se intenda partecipare al bando e quali impianti sportivi necessitino di interventi.

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia, Mario Boatto e Marco Limbiati, hanno protocollato un’interrogazione consiliare rivolta al Sindaco Elisabetta Giordani e alla Giunta Comunale in merito alla partecipazione della Città di Sesto Calende al bando di Regione Lombardia per la rigenerazione e la messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva pubblica.

Il bando, recentemente presentato dalla Regione, mette a disposizione 100 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture sportive esistenti, suddivisi in contributi a fondo perduto e linee di credito a tasso agevolato. Un’opportunità importante per i Comuni lombardi, che potranno ottenere risorse per migliorare le infrastrutture sportive a beneficio della comunità.

Nell’interrogazione, i Consiglieri Boatto e Limbiati chiedono all’Amministrazione Comunale se intenda partecipare al bando, quali impianti sportivi necessitino di interventi e quale sia la posizione dell’Amministrazione rispetto a questa iniziativa regionale.

“La nostra Città vanta una grande tradizione sportiva e numerose associazioni attive – dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia – ed è fondamentale cogliere queste opportunità per garantire strutture adeguate e sicure per tutti i cittadini. Vogliamo sapere se l’Amministrazione ha intenzione di attivarsi in tal senso e quali progetti potrebbero essere realizzati grazie a questi fondi.

La risposta è attesa in Consiglio Comunale, dove il Sindaco e la Giunta dovranno chiarire la posizione dell’Amministrazione su questo tema cruciale per il futuro dello sport a Sesto Calende.

