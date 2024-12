Lo sport: il terzo pilastro educativo per i ragazzi

L’importanza delle società sportive per la formazione dei valori e del tessuto sociale: sempre più società sportive pensano al valore sociale.

L'integrazione dei criteri ESG nel mondo dello sport apre un vasto universo di opportunità, non solo per le società sportive stesse, ma anche per le comunità di cui sono parte. Il mondo dello sport ha sempre rappresentato un terreno fertile per la formazione dei valori e il rafforzamento del tessuto sociale. Oggi, con l’emergere di criteri ESG (Environmental, Social, Governance) anche in ambito sportivo, le società sportive assumono un ruolo cruciale nel promuovere un modello di comportamento etico e sostenibile. Oltre a essere terreno di crescita personale, lo sport diventa infatti una piattaforma educativa integrata che si affianca a famiglia e scuola come terzo pilastro educativo, con un’impronta forte di educazione civica e sociale. Sostenibilità ambientale, inclusione sociale e trasparenza nella governance sono tutti obiettivi verso cui una società sportiva può indirizzare il proprio operato per moltiplicare il proprio impatto positivo; essendo spesso radicate nel territorio, le società sportive possono promuovere iniziative ambientali, come il risparmio energetico, il riciclo e la gestione sostenibile degli impianti, e contribuire al benessere delle generazioni future. Lo sport è un veicolo straordinario per l’inclusione. Favorendo la partecipazione di tutte le fasce della popolazione, in particolare delle categorie vulnerabili, le società sportive possono ridurre le disuguaglianze sociali e offrire a tutti la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunitaria. Promuovere una cultura della trasparenza e dell’etica all’interno delle ASD è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con il pubblico, con i sostenitori e con i partner istituzionali e commerciali. Lo sport è intrinsecamente legato a valori come il rispetto, la disciplina e la collaborazione, valori che assumono una nuova dimensione se sostenuti dall’impegno ESG. Le società sportive diventano così vere e proprie agenzie di educazione civica, insegnando a bambini, ragazzi e adulti l’importanza di comportamenti responsabili e virtuosi. I dirigenti, gli allenatori e gli atleti stessi delle società sportive diventano modelli di comportamento per i giovani. Insegnano il valore del lavoro di squadra, della competizione leale e della resilienza, tutti elementi che rendono gli individui più consapevoli e rispettosi dei loro ruoli sociali. Tramite percorsi educativi e formazione, le società sportive possono promuovere tematiche quali la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e il valore dell’inclusione. Attraverso una comunicazione etica e consapevole, ispirano il pubblico a riflettere su temi di interesse comune e offrono esempi di rispetto reciproco e dialogo costruttivo. Le società sportive possono essere esempi concreti di buone pratiche ESG, dimostrando che lo sport può rappresentare un cambiamento positivo e duraturo. L’adozione di strategie sostenibili è essenziale. Le ASD possono sviluppare piani ambientali, stabilendo obiettivi di riduzione delle emissioni e di gestione delle risorse che le rendano esempi di sostenibilità per le altre realtà locali. La comunicazione è uno strumento potente. Le società sportive devono utilizzare i propri canali per trasmettere messaggi positivi e inclusivi, educando i propri sostenitori e creando un senso di comunità. Le attività sul campo sono quelle che lasciano il segno. Le ASD hanno l'opportunità di coltivare una cultura della trasparenza e del rispetto, facendo sì che ogni membro della società sportiva, dai dirigenti agli atleti, sia allineato con gli stessi principi etici. Il futuro delle società sportive passa inevitabilmente per l’adozione dei valori ESG. In quest’ottica, lo sport diventa molto più di un’attività ricreativa: si trasforma in un veicolo di educazione civica, etica e sociale, in grado di ispirare e motivare i cittadini verso comportamenti più consapevoli e sostenibili. Il percorso intrapreso da Better than B4 - Ecosystem con la divisione FORALL - H - Charity Net rappresenta un modello di innovazione sociale nel sostegno alle Società Sportive Dilettantistiche.

