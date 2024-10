La Festa in Borgo ha dimostrato ancora una volta di essere un’occasione di profonda spiritualità e di gioiosa condivisione per tutti i partecipanti.

Lo scorso fine settimana, nella suggestiva Castelletto di Cuggiono, si è svolta la 'Festa della Madonna del Rosario', un evento tradizionale che ha riunito la comunità della parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo. La festa, tenutasi il 13 ottobre, è stata preceduta da giorni di preparazione spirituale, tra cui il Triduo del Rosario, che si è svolto dal 9 all'11 ottobre. La celebrazione ha offerto ai fedeli momenti di raccoglimento e preghiera nella chiesa parrocchiale, culminando in una Santa Messa solenne domenica mattina.

Dopo la Messa, la giornata è proseguita con un aperitivo conviviale presso l'oratorio, occasione per la comunità di ritrovarsi in un clima di festa e condivisione. Il pomeriggio ha visto la partecipazione entusiasta di famiglie e bambini alla 'Festa in Borgo', con giochi organizzati dall’associazione “Terra di Fantasia” e numerosi stand gastronomici che offrivano specialità locali come salamelle, polenta, patatine, pesciolini e dolci casalinghi.

Uno dei momenti più attesi è stata la processione serale per le vie del paese, che ha visto i fedeli sfilare con grande devozione e raccoglimento. Il percorso della processione si è snodato attraverso le principali vie del borgo, tra cui Piazza SS. Giacomo e Filippo, via Cornelli e via della Valle, per terminare alla Scala di Giacobbe.

Durante la giornata, è stata allestita una mostra intitolata "Radio d’Epoca", curata da Emilio Porrati, presso la Scala di Giacobbe, un'esposizione che ha suscitato grande interesse per il suo valore storico e culturale.

Infine, la festa si è conclusa lunedì 14 ottobre con un Ufficio Generale in ricordo di tutti i defunti della parrocchia, un momento toccante che ha sottolineato l’importanza della memoria e della preghiera nella vita comunitaria.

La Festa della Madonna del Rosario ha dimostrato ancora una volta di essere un’occasione di profonda spiritualità e di gioiosa condivisione per tutti i partecipanti, rafforzando il senso di appartenenza e unione all'interno della parrocchia.

