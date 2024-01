Nidi: accesso dai tre mesi, iscrivibili anche i nascituri

L'Amministrazione ha revisionato i termini per le iscrizioni dei piccoli alunni ai tre asili nido comunali: accesso possibile già dai tre mesi di età e iscrizioni anche per i bimbi che nasceranno prima del 31 maggio.

Si sono aperte il 15 gennaio le iscrizioni ai tre asili nido comunali, Aldo Moro, Madre Teresa di Calcutta e Salvo d’Acquisto, che presentano alcune novità alla luce del regolamento del servizio approvato dal consiglio comunale lo scorso dicembre.

Spiega l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei: “Come amministrazione abbiamo rivisto il regolamento degli asili nido per rendere il servizio più flessibile e meglio rispondente ai bisogni effettivi delle famiglie, oltre all’esigenza di recepire nel documento regole e normative sopraggiunte. Vanno in questa direzione l’anticipo dell’età degli inserimenti e la possibilità di iscrivere bambini non ancora nati.

Innanzitutto per i bambini sarà possibile accedere alle strutture a partire dai tre mesi, rispetto ai cinque del regolamento precedente. In un’ottica di miglior programmazione è stata introdotta la possibilità di iscrivere al servizio i bambini non ancora nati, ma per i quali la nascita è prevista fra l’1 marzo e il 31 maggio dell’anno di riferimento. Inoltre, per rispettare le normative sopraggiunte rispetto al precedente regolamento, è stato recepito l’obbligo vaccinale ed è stato fissato il calendario educativo, definito in 205 giorni per la parte ordinaria e in 20 per l’attività estiva, attività per cui è prevista una procedura di iscrizione distinta e facoltativa. È stata anche prevista la possibilità di derogare sui limiti d’età per gli utenti con disabilità per agevolare la loro frequenza".

Per iscriversi è necessario collegarsi al sito del gestore, Cooperativa Sociale Stripes onlus, al link

https://www.pedagogia.it/stripes/modulistica-asili-nido-legnano/

La chiusura delle iscrizioni è fissata al 28 febbraio. L’approvazione della graduatoria avverrà entro il 31 marzo.

È stato anche fissato il calendario per gli open day dei nidi comunali:

sabato 3 febbraio 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso l'asilo Salvo d'Acquisto - Via Colombes 23

sabato 10 febbraio 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso gli asili Aldo Moro e Madre Teresa di Calcutta - via Nazario Sauro 20

