Nuovo direttore della SC Anestesia e Rianimazione

La Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Saronno ha un nuovo direttore: il dottor Roberto Cesari. Specializzatosi presso l’Università degli Studi di Milano, il Dott. Cesari vanta competenze e capacità gestionali acquisite nel corso degli anni presso strutture quali l’Ospedale Sacco di Milano (nel quale ha prestato servizio per 33 anni) e l’Istituto Neurologico Carlo Besta. Presso il P.O. Sacco di Milano, Blocco Operatorio della UOC Anestesia e Rianimazione, il Dott. Cesari ha ricoperto l’incarico di Alta Specializzazione “Recovery Room”, gestendo e riorganizzando la R.R. Approda all’ospedale di Saronno nel luglio 2023 con la carica di Direttore f.f. della SC di Anestesia e Rianimazione, diventandone Direttore a tutti gli effetti a fine anno. Nel corso degli anni, il dottor Cesari ha esercitato l’attività di anestesista in tutte le specialità chirurgiche, dalla Chirurgia Generale a quella Vascolare, dalla Urologia alla Senologia, per citarne solo alcune, eseguendo migliaia di procedure anestesiologiche. Ciò sia in ambito di interventi in elezione che d’urgenza. Presso l’Ospedale Sacco di Milano, ha affinato l’esperienza nel campo della cardioanestesia e cardiorianimazione eseguendo interventi in elezione e in emergenza-urgenza per sindromi aortiche acute, rivascolarizzazioni miocardiche e valvulopatie. Durante il periodo pandemico, infine, il dottor Cesari ha svolto trattamenti rianimatori delle insufficienze respiratorie da infezione di SARS Cov2, in particolar modo per quanto riguardava le tecniche di ventilazione polmonare.

Per concludere, si segnala che il Dott. Cesari è impegnato in attività di tutoraggio e formazione sul campo di medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano. Inoltre, negli ultimi 24 anni, ha prestato servizio presso l'automedica dell'Ospedale Luigi Sacco, in convenzione con AREU 118 di Milano. “Con grande piacere ho accettato l'incarico di direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione a Saronno. Sin dal primo giorno di servizio, ho indirizzato il mio impegno per incrementare l'attività e il numero di interventi chirurgici nelle sale operatorie, grazie soprattutto al supporto di colleghi anestesisti rianimatori di altre ASST in convenzione, tra le quali la mia precedente di provenienza. E i risultati sono stati molto lusinghieri. Il passo successivo sarà quello di ricreare un organico medico che consenta di garantire una attività clinica che possa riportare l'Ospedale di Saronno al livello che gli compete” afferma il direttore di SC Anestesia e Rianimazione, dottor Roberto Cesari.

