Il day hospital oncologico di Busto resta attivo

Il lavoro svolto in questi ultimi mesi affinché il servizio per i trattamenti oncologici rimanesse attivo è stato intenso e ha portato al risultato sperato: il paziente oncologico che desidera proseguire il proprio percorso di cura a Busto Arsizio, può continuare a usufruire di tutta l’attenzione che merita, sia dal punto di vista infermieristico che dal punto di vista medico.

La strumentazione in dotazione presso il Day Hospital Oncologico è di ultima generazione e i dispositivi utilizzati consentono di somministrare, in sicurezza, in trattamenti chemioterapici.

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, il reparto si trova al 4° piano del Padiglione OGP (Maternità) ed è dotato di 14 posti con letti o poltrone per la somministrazione di chemioterapie oncologiche ed ematologiche, terapie target o terapie di supporto.

La struttura del P.O. bustocco si occupa, infatti, della cura dei tumori solidi ed ematologici in particolare, tra questi ultimi, quelli maggiormente trattati sono leucemie, linfomi, mielomi, piastrinopenie, sindromi mieloproliferative croniche e mielodispastiche.

“Abbiamo strutturato un servizio multi-disciplinare che possa essere altamente funzionale per quei pazienti presi in carico presso il nostro ambulatorio”, spiega la Process Owner Onco-Ematologica di ASST Valle Olona, Monica Muscarà, “attualmente il nostro centro diurno è suddiviso in tre aree, ogni infermiera assiste il paziente in maniera centralizzata, non ci sono attese per i prelievi né per la somministrazione della chemioterapia perché abbiamo messo il paziente al centro, come è giusto che sia, assicurandoci che abbia tutta l’assistenza professionale di cui necessita e abbattendo attese inutili che sono deleterie”.

Ad oggi il Day Hospital Oncologica di Busto Arsizio tratta 400 pazienti ematologici e oncologici grazie all’interfaccia continua tra diversi ambiti di pertinenza, come la Chirurgia, la Medicina, la Broncopneumologia, la Ginecologia e l'Otorino, motivo per cui le richieste di prime visite sono in crescita continua.

Lo staff è composto da 19 infermieri e 5 OSS di supporto e, a inizio novembre, il Dottor Giuseppe Di Lucca è stato nominato Direttore di Struttura Complessa dell’Oncologia di Saronno, cui l’ambulatorio di Busto Arsizio si appoggia per poter proseguire nella propria missione.

Inoltre la nomina a settembre della Dott.ssa Elisabetta Todisco come Direttore del Dipartimento Oncologico, pone le basi verso un'importante riorganizzazione aziendale che possa offrire al paziente le cure e l'assistenza migliori.

