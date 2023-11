La Direzione Socio Sanitaria di ASST Valle Olona, tramite il Distretto di Saronno, ha organizzato per giovedì 30 novembre un convegno, con il patrocinio della Città di Saronno, che inizierà alle 14 presso l’Auditorium cittadino “Aldo Moro”. L’incontro verterà su sviluppo della sanità territoriale: stato dell’arte ed esperienze innovative a confronto.

“Protagoniste saranno 6 ASST Lombarde (Valle Olona, Spedali Civili di Brescia, Sette Laghi, Bergamo Est, Melegnano e Martesana e Ovest Milanese), che si confronteranno su modelli di sviluppo delle Case di Comunità con esperienze innovative, ove il protagonista è l’infermiere di famiglia e comunità, in raccordo con gli altri professionisti sociali, sociosanitari e sanitari”, spiega il dottor Luca Maffei, direttore del Distretto di Saronno.

“L’obiettivo di questo incontro è quello di fare una fotografia rispetto allo sviluppo attuale della sanità territoriale, nonché presentare alcune esperienze innovative applicate in Regione Lombardia; aprire un dibattito per il confronto, al fine di saper cogliere il bisogno del cittadino e dare risposta con modelli organizzativi appropriati che sappiamo valorizzare le Professioni Infermieristiche e tutti gli attori della rete territoriale”, sottolinea di dottor Marino dell’Acqua, direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona.

Al termine degli interventi dei relatori farà seguito una tavola rotonda, coordinata dal dottor Enrico Ballerini – dirigente DAPSS dell’ASST Melegnano e Martesana, cui interverranno il Dott. Aurelio Filippini, Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – OPI Lombardia, il dottor Giuseppe Negrini in rappresentanza della Società Italiana per la Direzione e il Management della Professioni Infermieristiche – SIDMI Lombardia e il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua.

