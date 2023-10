'Scuole a Teatro'... con agevolazioni

'Scuole a Teatro'. Che poi è il nome dell'iniziativa. Spettacoli per gli studenti all'auditorium 'Paccagnini' di Castano, con importanti agevolazioni.

'Scuole a Teatro'. Che poi è il nome dell'iniziativa. E, in fondo, altrimente non avrebbe potuto essere, perché quando si aprirà il sipario dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano, gli spettatori saranno proprio gli studenti degli istituti scolastici della città e del territorio. Una serie di spettacoli, matinée, pensati appunto per andare a coinvolgere le diverse fasce d'età, facendo vivere agli alunni momenti davvero particolari. "Impronte tematiche e spunti educativi che uniscono sia la sfera cognitiva sia quella emotiva: il valore dell’amicizia, il rispetto della diversità, l’importanza dell’ambiente - spiegano dall'auditorium - Il tutto tratteggiato con gli ingredienti fondamentali del teatro, ossia la scoperta, l’emozione, l’avventura e la fantasia". Ma non è finita qui, perché la partecipazione del progetto 'Scuole a Teatro' al bando 'Arte e Cultura 2023', promosso da Fondazione Ticino Olona, ha consentito al centro di produzione culturale castanese di ottenere un contributo economico, che verrà impiegato per agevolare in occasione delle varie rappresentazioni, il servizio di trasporto degli stessi ragazzi. "Agevolazione che allo studenti garantirà il contenimento del costo per la partecipazione e all’istituto scolastico l’alleggerimento da un problema organizzativo spesso complicato - concludono dal Paccagnini".

