SaloneSatellite e Rinascente: design giovane

Prosegue per il 9° anno consecutivo la collaborazione tra il SaloneSatellite e Rinascente, un progetto che intende dare spazio e valorizzare l’espressione più autentica dell’estro e dell’abilità di 10 studi di progettazione internazionali distintisi, durante l’ultima edizione della Manifestazione fondata e curata da Marva Griffin, per la coscienza ecologica e consapevole, del progettare, unita a una certa fascinazione per il ruvido, il non finito, il presunto casuale, il raw o il recycled.

Così, presso il Design Supermarket, fino al 6 novembre, sono in mostra e in vendita 14 prodotti, scelti per l’attenzione ai materiali e all’ambiente, per l’immediatezza del progetto e la grande ecletticità. Sperimentazione, innovazione, artigianalità, sostenibilità e inclusione sono i fili rossi che accumunano tutti questi oggetti e arredi, di cui colpisce soprattutto il design leggero, a tratti leggerissimo, che semplifica e addolcisce le forme e usa meno materia in sintonia con una sensibilità ambientale sempre più accentuata. Prodotti che dimostrano quanto i giovani designer non temano di mettersi in gioco sperimentando, rischiando e sostenendo un futuro più green.

Così, il SaloneSatellite, culla di talento e idee, mette, ancora una volta, al centro i giovani e la loro forza creativa, permettendogli di incontrare la struttura, la distribuzione e il pubblico del Department Store milanese per eccellenza.

