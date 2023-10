Senologia al Centro ritorna a Busto Arsizio per celebrare il suo primo anniversario di attività. Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Senologia al Centro ritorna a Busto Arsizio per celebrare il suo primo anniversario di attività. Questa iniziativa, che ha avuto inizio un anno fa proprio dalla piazza San Giovanni, si è rapidamente affermata come un punto di riferimento cruciale nella promozione della salute delle donne attraverso la prevenzione, la consapevolezza e il supporto. In questo primo anno di attività, Senologia al Centro ha raggiunto e coinvolto centinaia di donne in tutta Italia, sostenendo in modo tangibile la lotta contro il cancro al seno, offrendo servizi di screening, consulenze mediche e, purtroppo, individuando, durante alcune tappe, dei casi sospetti a cui è seguita una rapida azione da parte della LILT che ha indirizzato le donne alla Breast Unit di competenza e ad una immediata presa in carico della struttura ospedaliera di riferimento. Questo anniversario è un momento di riflessione sulla missione e sui risultati ottenuti finora, ma anche un’opportunità per guardare avanti e pianificare nuovi sviluppi progettuali. L’iniziativa, fortemente sentita dalla popolazione che riscontra spesso difficoltà nel reperire appuntamenti e diagnostiche in tempi brevi per gli screening, è nata dalla collaborazione del gruppo Gnodi con LILT - Associazione Provinciale di Varese ed il supporto di Mobile System S.r.l, e prevede la presenza di un’unità di clinica mobile modulare di 45 mq e composta da una zona d’ingresso dedicato all’accoglienza e due sale visite, una dotata di mammografo di ultima generazione e l’altra di ecografo, realizzata in esclusiva da Mobile System del Gruppo Gnodi di Somma Lombardo. La tappa speciale di Busto Arsizio si configura nel calendario dell’ottobre rosa organizzato da LILT e si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre e in particolare, nella giornata di sabato 14 ottobre si terrà il taglio del nastro alle 11 con la presenza delle autorità.

