500 persone per l'antinfluenzale

Domenica scorsa nei quattro ospedali della Asst Ovest Milanese la giornata del Vax Day dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid.

Domenica scorsa nei quattro ospedali della Asst Ovest Milanese la giornata del Vax Day dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid. E’ stato questo il primo appuntamento stagionale dedicato agli over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle Forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. L'iniziativa - organizzata su tutto il territorio regionale - ha permesso di vaccinare un alto numero di persone che precedentemente si erano prenotate mediante una mail dedicata. Gli operatori sanitari e volontari del terzo settore che hanno partecipato all'organizzazione del Vax Day sono stati in grado di gestire efficacemente e con grande professionalità l'afflusso di persone, anche quelle sprovvisti di prenotazione, con sicurezza e rapidità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!