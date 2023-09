'Vax Day' antinfluenzale

Domenica 1° ottobre prima giornata della campagna per le vaccinazioni antinfluenzali su tutto il territorio della Lombardia.

Domenica 1° ottobre prima giornata della campagna per le vaccinazioni antinfluenzali su tutto il territorio della Lombardia. 'Vax Day', dunque, per i cittadini over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in stato di gravidanza, operatori sanitari, Forze dell'ordine, Polizia locale e Vigili del fuoco e insegnanti e personale scolastico. L'accesso è consentito solo sul appuntamento. Per informazioni e prenotazioni vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it (a partire dal 28 settembre). Ricordarsi, infine, di portare con sé la tessera sanitaria, il documento d'identità e l'autocertificazione (non richiesta per bambini e cittadini over 60).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!