'StraWoman' 2023: una corsa contro il cancro al seno

Domenica 1 ottobre, arriva per la prima volta a Varese ‘StraWoman’, la XIII edizione della corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia passare una giornata all’insegna della salute e della prevenzione.

Partner scientifico dell’evento è Humanitas Medical Care, la rete di centri medici e centri prelievi di Humanitas, da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo, che animerà il ‘village della prevenzione’, presso i Giardini Estensi.

Nell’oasi della salute, ad accogliere le partecipanti, oltre agli specialisti del centro medico di Varese, saranno presenti anche i professionisti dell'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza (VA): ortopedici dello sport, ginecologhe, nutrizioniste e ostetriche saranno a disposizione di tutte le runner per consulti e consigli, con l’obiettivo di ricordare i benefici di uno stile di vita sano e attivo che non può prescindere dalla corretta prevenzione.

Domenica 1° ottobre apre il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Per questo motivo, ad affiancare i medici ci saranno anche le testimonial di ‘Sorrisi in Rosa’, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas Medical Care, infatti, ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’iniziativa (le partecipanti, in fase di iscrizione alla corsa/camminata non competitiva, potranno infatti scegliere di sostenere la Fondazione).

Il programma della giornata

StraWoman Humanitas Medical Care è prevista domenica 1° ottobre.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso i Giardini Estensi dove, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive.

Non mancheranno lo stretching pre-gara con i fisioterapisti di Humanitas Medical Care e il riscaldamento a ritmo di zumba e la musica di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’intero tour.

Alle ore 10.30 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie del centro storico di Varese. La marcia è a ritmo libero, ciascun partecipante potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione. Ad attendere le partecipanti ci saranno anche speciali gadget targati Humanitas Medical Care e un photowall in cui scattare foto, così da diventare il volto della prevenzione.

Come partecipare

La quota di iscrizione è di € 13 euro e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online tramite il sito https://www.strawoman.it/iscriviti-online-varese-1-ottobre/

