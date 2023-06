Corso conduttori di seminari

Il 13 giugno si è concluso il corso per Conduttori di Seminari del Programma di Autogestione delle Malattie Croniche secondo il modello Stanford University a cui hanno partecipato 5 infermieri di famiglia.

Il 13 giugno si è concluso il corso per Conduttori di Seminari del Programma di Autogestione delle Malattie Croniche secondo il modello Stanford University a cui hanno partecipato 5 infermieri di famiglia (Federica De Pieri, Costanzo Pietro, Elena Guizzon, Rosaria Bonacci, Arianna Alosi), la dottoressa Valentina Cacciapuoti, dirigente delle Professioni Sanitarie DAPSS Polo Territoriale e la dottoressa Piperno Francesca (dirigente medico Ospedale di Comunità).

I seminari, rivolti alle persone con patologie croniche e ai loro caregiver, sono condotti secondo il programma sviluppato dallo Stanford University Patient Education Research Center e promuovono l’utilizzo di metodi per sviluppare l’empowerment e le abilità di auto-cura.

Nell’ambito dei progetti di potenziamento dell’assistenza socio sanitaria territoriale, l’ASST Valle Olona promuove e sostiene lo sviluppo di competenze dei professionisti che lavorano nei Distretti, per migliorare la qualità dei percorsi di cura dei cittadini.

È dunque già attiva la progettazione di 4 seminari del Programma di Autogestione delle Malattie Croniche che partiranno nel prossimo autunno e che coinvolgeranno i cittadini residenti nei comuni di competenza dei 4 Distretti (Saronno, Busto/Castellanza, Gallarate e Somma Lombardo).

La Direzione dell’ASST Valle Olona, ringrazia la dr.ssa Donatella Pagliacci, già Direttore UOC Cure Primarie AUSL Bologna e formatore dei Corsi per Conduttori dei Seminari, l’ASL Cuneo 1 per l’organizzazione dell’evento formativo e in particolare la dr.ssa Anna Maddalena Basso, Direttore SC DAPSS ASL CN1, la Dr.ssa Manuela Ruatta, Coordinatore gestionale rete ambulatori della salute e infermieristica di comunità ASL CN1 e la Dr.ssa Paola Obbia, infermiera di famiglia e comunità ASL CN1.

