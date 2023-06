'DS Design Store'

Qualità, eleganza, funzionalità, prodotti certificati, soluzioni su misura. ‘DS Desing Store’ è la nuova realtà dell’interior design del territorio.

Qualità, eleganza, funzionalità, prodotti certificati, soluzioni su misura. ‘DS Desing Store’ è la nuova realtà dell’interior design del territorio. Una sede ricca di fascino, nel centro storico cuggionese, in piazza San Giorgio 1. Uno studio raffinato di allestimenti e prodotti per lanciarsi nel mercato territoriale dell’arredo casa. La titolare, Anna Barone, è sempre molto attenta e disponibile con tutti i clienti, curando personalmente lo studio e la progettazione delle soluzioni più adatte agli spazi e alle esigenze familiari dei propri clienti. Proprio questa grande attenzione alla fase di studio, unita al ricorso ad artigiani e professionisti del ‘made in Italy’, con la cura di attenzioni alle finiture, permette un servizio ampio e variegato. ‘DS Desing Store’ si occupa di cucine, living, camere matrimoniali, camerette, divani e bagni. Per informazioni anna [dot] barone [at] ds-designestore [dot] it

