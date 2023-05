Tram LIUC a Milano

Per le vie di Milano circolano da qualche giorno alcuni tram con livrea LIUC: l’invito al target è di salire a bordo, dove tutti i materiali interni del mezzo approfondiscono i due corsi di studio dell’Ateneo: Ingegneria Gestionale ed Economia Aziendale.

“The University that Works” è il concept ideato per rappresentare l’identità della LIUC: dinamica, internazionale, basata su un metodo didattico esperienziale. Ed è grazie a questa sua concretezza e a un network di oltre 8.000 società e aziende che i laureati LIUC entrano nel mondo del lavoro in tempi molto brevi.

La LIUC, quindi, è l’Università that works perché il suo modello funziona, è efficiente e “porta” i suoi studenti a lavorare. Proprio per questo, l’invito al target è di salire a bordo. Completano la comunicazione dell’agenzia di pubblicità PicNic tutti i materiali interni del mezzo che approfondiscono i due corsi di studio dell’Ateneo: Ingegneria Gestionale ed Economia Aziendale.

