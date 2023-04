Una nuova arma contro l'obesità

Sperimentato con successo al San Paolo un nuovo intervento di gastroplastica per trattare l'obesità grave.

Eseguiti all’Ospedale San Paolo dell’ASST Santi Paolo e Carlo i primi due interventi di gastroplastica verticale endoscopica, cioè totalmente per via trans-orale, detta Endosleeve, ideata per far perdere peso a pazienti obesi o in grave sovrappeso, senza incisioni e cicatrici. L’ASST Santi Paolo e Carlo è il primo centro pubblico in Regione Lombardia ad effettuare questo tipo di intervento con una piattaforma innovativa POSE – Primary Obesity Surgery Endoluminal, unico dispositivo sul mercato certificato CE per l’utilizzo specifico del trattamento dell’obesità tramite plicatura gastrica.

Un uomo di 42 anni e una donna di 43, entrambi con sindrome dismetabolica, che avevano fallito precedenti trattamenti medici e dietetici (ivi incluso posizionamento di palloncino intragrastrico), sono stati i primi 2 pazienti obesi sottoposti all'intervento di gastroplastica verticale endoscopica eseguita all’Ospedale San Paolo presso la struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in collaborazione con la Struttura di Chirurgia Generale e Bariatrica.

I 2 interventi, della durata di circa 45 minuti ognuna, eseguiti in anestesia generale, hanno consentito ai pazienti di alzarsi ed iniziare a bere già dopo poche ore dal termine della procedura, con un rapido ritorno alle attività quotidiane dopo 2 sole notti di degenza ospedaliera.

“L’Endosleeve rappresenta un'opzione terapeutica mini-invasiva sicura, efficace che integra e complementa la chirurgia bariatrica, talvolta ne costituisce un'alternativa in quei pazienti non candidabili all’approccio chirurgico o che rifiutano l’intervento tradizionale.” dichiara il prof. Paolo Pietro Bianchi, Direttore del Dipartimento Chirurgico dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

“È un approccio ad azione sia restrittiva che funzionale con una conservazione d’organo attraverso una plicatura a tutto spessore dello stomaco, riducendone dimensioni e volume, permettendo quindi di avvertire precocemente il senso di sazietà e rallentando lo svuotamento gastrico. Questa tecnica ha anche un’importante impatto sulla funzione metabolica, determinandone una riduzione dei livelli di ormoni implicati nella regolazione dell’appetito” spiega il Dott. Luca De Luca, Direttore della struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, che ha effettuato gli interventi con la supervisione del prof. Milutin Bulajic dell’Ospedale Fatebenefratell–Gemelli Isola Tiberina, tra i massimi esperti di endoscopia bariatrica nel panorama internazionale.

Possiamo senza dubbio parlare di una vera e propria endoscopia chirurgica “metabolica”, per sottolineare il suo effetto non solo nella riduzione del peso corporeo ma anche nel trattamento delle comorbidità associate, dove è imprescindibile un approccio multi-modale, multi-dimensionale ed interdisciplinare. Sono candidabili alla procedura endoscopica i pazienti con indice di massa corporea (BMI) tra 30 e 40, che non vogliono o che non possono, per età e comorbidità, sottoporsi a procedure chirurgiche, o pazienti con BMI maggiore di 40, come ponte alla chirurgia.

“La chirurgia bariatrica oggi costituisce il gold standard nel trattamento dell’obesità una volta falliti gli approcci più conservativi come dieta, esercizio fisico, terapie comportamentali. Possono sottoporvisi esclusivamente pazienti con adeguata consapevolezza e motivazione necessarie, soprattutto nella fase post-operatoria, a garantire aderenza ai regimi alimentari e al follow-up a lungo termine” dichiara il dott. Enrico De Nicola, Responsabile dell’ambulatorio di Chirurgia Bariatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

Come per tutti gli interventi bariatrici, riveste un ruolo fondamentale il team multidisciplinare composto da chirurgo bariatrico, endocrinologo, endoscopista, nutrizionista, psichiatra oltre che da endocrinologi, diabetologi e pneumologi e psicologo, per cui nella nostra ASST è attivo già da tempo un ambulatorio specifico.

“Ci impegnamo e lavoriamo per una Sanità Pubblica al servzio del cittadino con i migliori professionisti e tecnologie all’avanguardia. Con l'avvio di questa nuova metodica l’ASST Santi Paolo e Carlo si pone come centro di riferimento per il trattamento dell'obesità»” dichiara il dott. Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!