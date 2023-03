Le ferrovie lombarde per le Olimpiadi

"Nei giorni in cui si celebra il centenario dell'Aeronautica militare, una realtà importante e qualificata come Volandia assume un significato ancora più importante. Un museo che rappresenta un patrimonio culturale di grande valore per la Lombardia e, più in generale, per l'intero Paese". Così l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, al termine di una visita a Volandia.