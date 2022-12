Premiate 136 associazioni di volontariato

Anche quest'anno Regione Lombardia, attraverso il Premio #MAISoli, giunto alla quarta edizione, ha dato merito al prezioso lavoro delle numerose Associazioni che operano nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo a supporto dei malati e delle loro famiglie.

Anche quest'anno Regione Lombardia, attraverso il Premio #MAISoli, giunto alla quarta edizione, ha dato merito al prezioso lavoro delle numerose Associazioni che operano nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo a supporto dei malati e delle loro famiglie. "È un'occasione imperdibile - ha spiegato l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso - per ringraziare il mondo del volontariato: persone straordinarie che, quotidianamente e con costanza, dedicano parte della loro giornata e delle loro energie ad aiutare gli altri". Filo conduttore dell'iniziativa, la narrazione di storie significative ed emozionanti, raccontate direttamente dai protagonisti. I racconti sono stati il pretesto per accendere i riflettori su migliaia di uomini e donne, giovani e meno giovani che, come un piccolo esercito del bene, non solo durante la pandemia e la campagna vaccinale ma ogni singolo giorno dell'anno, si mettono al servizio di chi soffre, senza mai lasciare nessuno da solo. "Siete una grande famiglia - ha commentato Guido Bertolaso - e per me è un grande privilegio essere qui in questa giornata. Abbiamo fatto tutti il pieno di emozioni perché al centro di questa iniziativa c'è un messaggio molto importante: che insieme si può superare meglio il dolore e la malattia. Tenere la mano ad una persona ricoverata in un reparto di oncologia, mettere un naso rosso da clown per strappare un sorriso ad un bambino o leggere un libro ad un anziano in un reparto ospedaliero, è quello che i volontari fanno ogni giorno ed è un lavoro straordinario". Alla quarta edizione di #MAISoli hanno preso parte i rappresentanti di quasi 150 Associazioni di Volontariato a cui Regione Lombardia ha voluto donare una pergamena come riconoscimento simbolico per l'impegno e la dedizione.

