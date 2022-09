'Dote Scuola': 200 euro a 145 mila studenti

Sono stati 145.000 gli studenti lombardi ad avere ricevuto i 200 euro della Dote Scuola – Materiale Didattico di Regione Lombardia.

Sono stati 145.000 gli studenti lombardi ad avere ricevuto i 200 euro della Dote Scuola – Materiale Didattico di Regione Lombardia. Risorse che potranno spendere per l’acquisto di materiale didattico negli esercizi convenzionati, fino al 31 gennaio 2023, tramite la tessera sanitaria su cui sono stati accreditati. I beneficiari sono 42.143 in più rispetto allo scorso anno. “Non abbiamo voluto lasciare indietro nessuno” ha affermato il presidente di Regione Lombardia. “I fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, per il secondo anno consecutivo – ha proseguito – non riuscivano a coprire neppure il 50 per cento degli aventi diritto. Da qui la decisione di soddisfare tutte le domande con uno stanziamento di oltre 15 milioni di euro sulla nostra misura ‘Dote Scuola 2022‘ per il sostegno al diritto allo studio. Una cifra più alta di quella messa dallo Stato: poco più di 14 milioni di euro”. I fondi assegnati sono parte di una delle quattro componenti di Dote Scuola, la politica identitaria di Regione Lombardia a sostegno del diritto allo studio degli studenti e del sistema di istruzione e formazione lombardi. In dettaglio, le componenti sono: Materiale didattico e borse di studio statali, Merito, Buono scuola per la parità scolastica, Sostegno disabili. “Da tempo ripetiamo – ha detto ancora il Governatore – che l’istruzione e la preparazione dei nostri giovani, soprattutto per chi sceglie indirizzi di studio che avvicinano il mondo della scuola a quello del lavoro, sono una nostra priorità. Siamo convinti che il futuro della Lombardia abbia tra i suoi pilastri ragazze e ragazzi preparati, pronti a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola e a consolidare le nostre eccellenze”.

